орапта 6кампит бар еди.6 кызга бир бирден кмпит бергенде, орапта али бир кмпит калды, ол алай?
Разное
орапта 6кампит бар еди.6 кызга бир бирден кмпит бергенде, орапта али бир кмпит калды, ол алай?
Ответ(ы):
Гость:
Бл деген: 6 ызды арасынан бір ыз кмпитті жеместен айталап орапа салды.
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