Орфей дал клятву ,что во время того как они будут идти через царство мертвых он не будет обарачиваться.Но Орфей так волновался потому что он даже не слышал как она шла... И он так ее любил что не вытерпел и обернулся...
Орфей дал клятву ,что во время того как они будут идти через царство мертвых он не будет обарачиваться.Но Орфей так волновался потому что он даже не слышал как она шла... И он так ее любил что не вытерпел и обернулся. О нарушил клятву .ОН дал клятву самому Аиду-богу царства мертвых...
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Никогда не клянись, это очень серьёзный шаг, лучше пообещал и постарайся выполнить. и то, если чувствуешь, что эта миссия выполнима!