Орфей дал клятву ,что во время того как они будут идти через царство мертвых он не будет обарачиваться.Но Орфей так волновался потому что он даже не слышал как она шла... И он так ее любил что не вытерпел и обернулся. О нарушил клятву .ОН дал клятву самому Аиду-богу царства мертвых...