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Орфограмма в слове "Воспрянуть"
Орфограмма в слове "Воспрянуть"
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Непроизносимая гласная- вОспрянуть
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