Организация применяет упрощенную систему налогообложения. Объект обложения единым налогом-доходы, уменьшенные на величину расходов. За год доходы составили 50 000 000руб, расх оды 49 800 000руб. какую сумму налога дол...

Организация применяет упрощенную систему налогообложения. Объект обложения единым налогом-доходы, уменьшенные на величину расходов. За год доходы составили 50 000 000руб, расх оды 49 800 000руб. какую сумму налога должна внести в бюджет организация по итогам года