Органы выделения у : 1)Береза, 2)Жук-плавунец, 3)Дождевой червь, 4) Анёба обыкновенная, 5)Синий кит, 6)Ромашка лекарственная, 7) Карась серебристый, 8) Тюлень дальневосточный, 9 бабочка капустница, 10 креветка,11 дельфин белобо...

Биология
Органы выделения у : 1)Береза, 2)Жук-плавунец, 3)Дождевой червь, 4) Анёба обыкновенная, 5)Синий кит, 6)Ромашка лекарственная, 7) Карась серебристый, 8) Тюлень дальневосточный, 9 бабочка капустница, 10 креветка,11 дельфин белобочка ,12 бурый медведь ,13 шиповник лесной ,14 голубь сизый , 15 человек
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Гость:
Берёза, синий кит, карась, Тюлень, бабочка, дельфин, медведь, Голубь, человек.  
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