ОС-биссектриса угла АОВ и АОС=45.Определите градусную меру математика 107 стр №453 5 к??асс угла АОВ.Начертите в тетради угол,соответствующий условию задачу 5 класс
Математика
ОС-биссектриса угла АОВ и АОС=45.Определите градусную меру математика 107 стр №453 5 к??асс угла АОВ.Начертите в тетради угол,соответствующий условию задачу 5 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если OC - Бессектрисато она делит угол АОВ по полам а значит угол АОС является 1/2 (одной второй) угла АОВ,тоесть 45 умножаешь на 2 = 90 градусов
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