Оса летела 2минуты со скоростью 150м/мин .Омтавшуюся часть она пролетела со скорост??ю 145м/мин.На весь путь она затрптила 6мин.Какое расстояние продетела оса?

Математика

Оса летела 2минуты со скоростью 150м/мин .Омтавшуюся часть она пролетела со скорост??ю 145м/мин.На весь путь она затрптила 6мин.Какое расстояние продетела оса?

Автор: Гость