Оса летела 2минуты со скоростью 150м/мин .Омтавшуюся часть она пролетела со скорост??ю 145м/мин.На весь путь она затрптила 6мин.Какое расстояние продетела оса?

Математика
Оса летела 2минуты со скоростью 150м/мин .Омтавшуюся часть она пролетела со скорост??ю 145м/мин.На весь путь она затрптила 6мин.Какое расстояние продетела оса?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150×2+145×4 вот так ровно 980
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