Осенью с одного участка собрали в 10 раз больше зерна из засеянных 214ц семян,а с дру??ого - в 12 раз больше чем из засеянных 245ц семян . Сколько зерна собрали с двух учачтков? Решите пожалуйста.
Математика
Осенью с одного участка собрали в 10 раз больше зерна из засеянных 214ц семян,а с дру??ого - в 12 раз больше чем из засеянных 245ц семян . Сколько зерна собрали с двух учачтков? Решите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
214×10=2140ц с 1ого участка, 245×12=2930ц с 2ого участка, 2140+2930=5070ц с обеих участков
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