Осенью с одного участка собрали в 10 раз больше зерна из засеянных 214ц семян,а с дру??ого - в 12 раз больше чем из засеянных 245ц семян . Сколько зерна собрали с двух учачтков? Решите пожалуйста.

Математика

Осенью с одного участка собрали в 10 раз больше зерна из засеянных 214ц семян,а с дру??ого - в 12 раз больше чем из засеянных 245ц семян . Сколько зерна собрали с двух учачтков? Решите пожалуйста.

Автор: Гость