Осенью с одного участка собрали в 10 раз больше зерна из засеянных 214ц семян,а с дру??ого - в 12 раз больше чем из засеянных 245ц семян . Сколько зерна собрали с двух учачтков? Решите пожалуйста.

Математика
Осенью с одного участка собрали в 10 раз больше зерна из засеянных 214ц семян,а с дру??ого - в 12 раз больше чем из засеянных 245ц семян . Сколько зерна собрали с двух учачтков? Решите пожалуйста.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
214×10=2140ц с 1ого участка, 245×12=2930ц с 2ого участка, 2140+2930=5070ц с обеих участков
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите с алгеброй)
Ответить
Математика
0,29÷0,05решите пример
Ответить
История
Напишите кратко в 10 строчках о Сталине.Срочно!!!!
Ответить
Математика
За 3 часа экскаватор выбирает из котлована 108 кубических метрах рустам Сколько кубических метров грунта он играет за 6 часов Если будет работать с...
Ответить
Математика
Осенью с одного участка собрали в 10 раз больше зерна из засеянных 214ц семян,а с дру??ого - в 12 раз больше чем из засеянных 245ц семян . Сколько ...
Ответить