Осевое сечение конуса - прямоугольный треугольник. Радиус основания конуса равен 5 см. Найдите объём конуса.

Осевое сечение конуса - прямоугольный треугольник => углы при основании равны 45°(осневое сечение конуса всегда равнобедренный треугольник) высота конуса это высота осевого сечения => медиана => делит осевое сечение на 2 равных, прямоугольных и равнобедренных треугольника. => высота равна радиусу = 5 Vк=Sосн*h/3 V=5^2*pi*5/3=125pi/3 ответ: 125pi/3