Осевое сечение квадрат со стороной 12 см .найдите обьем цилиндра

Осевое сечение квадрат со стороной 12 см .найдите обьем цилиндра

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