Основание пирамиды-параллелограмм Диагонали его 8 и 4 корень из 3 угол между диа??оналями 30 высота пирамиды равна большей стороне параллелограмма объем???

Математика

Основание пирамиды-параллелограмм Диагонали его 8 и 4 корень из 3 угол между диа??оналями 30 высота пирамиды равна большей стороне параллелограмма объем???

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