Основания-это соединения, имеющие в своем составе а)гидроксид-ион б)кислотный ??статок в)катион водорода Неметаллы имеют физические свойства а)пластичны б)все газы в)не имеют маталических свойств
Химия
Основания-это соединения, имеющие в своем составе а)гидроксид-ион б)кислотный ??статок в)катион водорода Неметаллы имеют физические свойства а)пластичны б)все газы в)не имеют маталических свойств
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом вопросе ответ а), R-OH - основания Второй вопрос весьма спорный: два первых варианта точно неверные, неметаллы не пластичны. Они также бывают и твердые и жидкие, например, бор-твердый, бром-жидкий. Не имеют металлических свойств: есть чудесная модификация углерода- графит- он имеет металлический блеск (металлическое свойство) Таким образом, здесь скорее всего подходит ответ в), но вопрос построен неверно Ответ: 1-а) ; 2-в)
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