Основания прямоугольной трапеции 7см и 15см,а один из углов 60 градусов.Найдите большую боковую сторону.

Гость: Гость:

Будем решать таким способом: разность оснований трапеции будет равна 15-7 = 8 см, значит бОльшая боковая сторона трапеции, как гипотенуза прямоугольного треугольника будет равна 8 / cos 60° = 8 / 1/2 = 16 см.Ответ:16 см.