Основания трапеции равны 12и34.Найдите больший из отрезков на которые делит средню?? линию этой трапеции одна из ее диагоналей.
Геометрия
Основания трапеции равны 12и34.Найдите больший из отрезков на которые делит средню?? линию этой трапеции одна из ее диагоналей.
Ответ(ы):
Гость:
Кажысь 22 ну просто отнять
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