Основания равнобедренной трапеции равны 12 и 42, боковая сторона равна 39. Найдите длину диагонали трапеции

1) найдем высоту трапеции - (а): а=корень квадратный из((39в квадрате) - ((42-12)/2)в квадрате))=36 2) найдем диагональ трапеции - (в): в=корень квадратный из (((42-15)в квадрате)+(36в квадрате))=45 пояснение: (42-12)/2 - потому что равнобедренная трапеция; в прямоугольном треугольнике сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы