Основания равнобедренной трапеции равны 5 и 17, а её боковые стороны равны 10. Найдите площадь трапеции.

дано: АВ=5; СД=17; Ад+ВС=10. найти Площадь. для вычисления требуется ВЫСОТА.. на картинке это АК и ВМ: тр-ки на боковых сторонах прямоугольные и равные. Км=Ав=5 значит. на Дк приходится, (17-5):2 В тр-ке АДК АД гипотенуза =10 ДК катет - вычислен Катет АК найдете по т. ПИфагора. площадь посчитать не забудьте потом.