Основания трапеции равны 5 см и 9 см:Найдите среднюю линию

Основания трапеции равны 5 см и 9 см:Найдите среднюю линию

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Средняя линия трапеции равна полусумме оснований (5+9)/2 = 7
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