Основанный в 326 г. византийским императором Константином на берегах моря и пролив??, через которые проходит важнейший международный водный путь, этот город несколько столетий носил его имя. В Древней Руси он был известен как Ц...
География
Основанный в 326 г. византийским императором Константином на берегах моря и пролив??, через которые проходит важнейший международный водный путь, этот город несколько столетий носил его имя. В Древней Руси он был известен как Царьград. Однако в стране, которой он был завоеван в 1453 г., его называли по-другому. Расположенный в двух частях света, город на протяжении многих веков был столицей трех империй – Римской, Византийской и Османской. Бурные исторические события нашли свое отражение в облике города. Особенно старую его часть украшают сотни мечетей с высокими минаретами, дворцы, храмы, фонтаны и другие архитектурные сооружения византийских времен, турецкого средневековья и нового времени. В VI в. до н.э. персидский царь Дарий впервые навел переправу через пролив разделяющий город, по которому прошло его семидесятитысячное войско. Спустя 2,5 тыс. лет обе части света соединил мост, четвертый в мире по величине и способный попускать океанские суда любых размеров. Что это за город?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это город Константинополь
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