Основная единица терриотального деления россии в 17 веке это
История
Основная единица терриотального деления россии в 17 веке это
Ответ(ы):
Гость:
Это уезды. Такое деление просуществовало до реформ Петра I Пожалуйста
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