Основная тема в творчестве есенина это тема a)родины, России b)любви c)красоты и гар??онии природы d)революции
Литература
Основная тема в творчестве есенина это тема a)родины, России b)любви c)красоты и гар??онии природы d)революции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ, конечно же под буквой а
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