Основная мысль Бажов Таюткино зеркальце

В сказе Бажова "Таюткино озеро" рассказывается о тяжёлой работе горняков на уральских рудниках, о бедной маленькой девочке Наташе, которую окружающие ласково называли Таюткой. Таютке было 4 года, когда умерла после тяжёлой болезни её мама. Девочка осталась "на руках" отца, который работал на рудниках и вынужден был брать дочку с собой на работу, т.к. её не с кем было оставить. Работа горняка тяжёлая и чрезвычайно опасная, часто случаются обвалы в шахте и гибнут люди. Поэтому шахтёры суеверные люди, считающие властелином Уральских гор сказочный персонаж - Хозяйку Медной горы, которая может разгневаться и "завалить" породой неугодных ей горняков, а может и проявить милость и открыть перед людьми свои кладовые с сокровищами. Однажды, когда работа в шахте была признана слишком рискованной- была велика вероятность обвала породы-шахтёры послали в шахту отца Таютки вместе со старым опытным дедом-шахтёром. Девочку отец взял с собой, решив, что если он должен погибнуть, то для дочери лучше погибнуть вместе с ним, чем оставаться на этом жестоком свете круглой сиротой. Случилось так, что нашим героям повезло, они остались живы. Хозяйка Медной горы была к ним благосклонна. Более того, благодаря Таютке в шахте горняки обнаружили удивительную породу, которая отражала как зеркало, как водяная гладь. Камень этот, он был назван "Таюткино озеро", подняли на поверхность. Все любовались необычным камнем, смотрелись в его зеркальную гладь. Местная барыня-хозяйка приисков, узнав от управляющего о необычной находке, приказала доставить природное зеркало к себе в дом, заявив, что она и есть хозяйка Медной горы и все горные сокровища должны принадлежать только ей. Тут-то настоящая Хозяйка Медной горы и отомстила строптивой барыне- каменное зеркало брызнуло своими осколками барыне прямо в лицо, напугав её до полусмерти и лишив ног её управляющего. Вот такая история. А маленькое зеркало- точную копию большого- Таютка всю жизнь хранила у себя.