основная мысль рассказа еще мама

основная мысль рассказа еще мама

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Основная  мысль в том , что учителя как наши мамы . Они наши "вторые" мамы. Они нас любят , волнуются за нас. Их нужно любить и уважать !
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