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основная причина движения айсберга в океане
основная причина движения айсберга в океане
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Приливы, отливы, течение.
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