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основная причина движения айсбергов в океане
основная причина движения айсбергов в океане
Ответ(ы):
Ответил Гость:
движение айсбергов зависит в большей степени от морских течений
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