Основные идеи, открытия джордано бруно
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Основные идеи, открытия джордано бруно
Ответ(ы):
Гость:
Предположил бесконечность вселенной, поддерживал и развивал гелиоцентрическую теорию Коперника.
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