Основные литосферные плиты и их характеристика

Основные литосферные плиты и их характеристика

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Тихоокеанская, северо- Американская, южно-Американская, Африканская, евразиатская, Индо-Австралийская, Антарктическая.
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