Основные науки о природе и их сходства и отличия

Науки о природе -- это естественные науки. Астрономия — наука о небесных телах. Она изучает их строение, состав, движение в космическом пространстве, происхождение. Физика (от греческого слова «физис» — природа) Физика изучает разнообразные явления: движение тел, изменения, которые происходят с телами при нагревании и охлаждении, электричество, звук, свет. Химия (происхождение названия точно неизвестно, возможно от греческого слова «химевсис» — смешивание) Химия — наука о веществах и их превращениях. География (от греческих слов «гео» — земля, «графо» — пишу) География. Название этой науки в переводе с греческого языка означает «землеописание». География описывает рельеф нашей планеты, страны. Биология (от греческих слов «биос» — жизнь, «логос» — наука, учение) Биология — наука о жизни. Экология (от греческих слов «экос» — дом, «логос» — наука, учение) Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой и с окружающей средой, о взаимодействии человека и природы. Строго говоря, все вышеперечисленное -- комплексы наук. Но в общем, называть их науками о природе будет корректно.