Основные понятия темы объясните что означают данные слова Живой организм- Обмен веществ и энергии- Питание- Выделение- Дыхание- Рост и развитие- Раздражимость- Движение- Размножение- Биология- Наблюдение- Эксперимент- Измерение...

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Живой организм - означает любое биологическое образование,которое способно к передаче или репликации генетического материала Обмен веществ и энергии - совокупность процессов превращения веществ и энергии в живом организме и обмена организма веществами и энергией с окружающей средой. Питание - усвоение питательных веществ, пищи живым организмом.Выделение - процесс вывода ненужных или вредных для организмов продуктов жизнедеятельности. Дыхание - Втягивание и выпускание воздуха лёгкими (или, у нек-рых животных, иными соответствующими органами) как процесс поглощения кислорода и выделения углекислоты живыми организмами. Рост и развитие - увеличение массы и размеров особи за счёт процессов биосинтеза, относительно необратимые изменения организма в течение жизни. Раздражимость - способность организма воспринимать информацию и избирательно реагировать на неё. Движение - изменение положения тела или частей тела особи в пространстве. Размножение - присущее всем живым организмам свойство воспроизведения себе подобных, обеспечивающее непрерывность и преемственность жизни Биология - Наука о живой природе, о закономерностях органической жизни. Наблюдение - организованное, целенаправленное, фиксируемое восприятие психических явлений с целью их изучения в определённых условиях. Эксперимент - Научный опыт. Измерение - Измеряемая величина, протяжение. Клетка - наружная основная единица жизни, реальный носитель её свойств, элементарная единица строения и жизнедеятельности всех живых организмов. мембрана Цитоплазма - внутренняя среда живой или умершей клетки, кроме ядра и вакуоли, ограниченная плазматической мембраной. Ядро - Внутренняя часть плода, семя, заключённое в твёрдую оболочку. Неорганические вещества - химические соединения, не являющиеся органическими, то есть, не содержащие углерода, а также некоторые углеродсодержащие соединения Органические вещества - присущее всем живым организмам свойство воспроизведения себе подобных, обеспечивающее непрерывность и преемственность жизни