Основные проблемы внешней политики рф во второй половине 90-х годов 1)проблемы вн??шней полтики 2)попытки решения 3)итоги
История
Основные проблемы внешней политики рф во второй половине 90-х годов 1)проблемы вн??шней полтики 2)попытки решения 3)итоги
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С распадом СССР мир кардинально изменился. Окончилась «холодная война», прекратилось идеологическое противостояние в мире. На постсоветском пространстве и в Европе появились десятки новых государств. Россия стала правопреемницей СССР и унаследовала его место в международных организациях. В том числе, она стала членом Совета Безопасности ООН. Однако международное положение России нельзя было назвать благоприятным. По уровню и количеству обычных вооружений и ядерного оружия Россия осталась второй державой в мире, но ее военные возможности сократились. Страна лишилась военных баз в бывших советских республиках. Из-за нехватки денег пришлось уменьшить численность вооруженных сил и финансирование развития армии. Если по численности обычных вооружений СССР превосходил европейские страны НАТО, то к концу 90-х годов Россия уступала им по военным расходам в 20 раз. Было неспокойно вдоль границ России: в некоторых бывших союзных республиках происходили военные конфликты. Страна потеряла традиционных союзников в Восточной Европе, Азии, Африке, Латинской Америке. В то же время изменились внешнеполитические реалии для России: страны Запада больше не являлись врагами, а страны Восточной Европы больше не являлись друзьями.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Немецкий язык
Геометрия
На клетчатой бумаге размером клетки 1 × 1 отмечены три точки: A, B, C. Найдите расстояние от точки А до прямой ВС. ИЗВИНИТЕ РИСУНКА НЕТ!
Физика
Помогите, пожалуйста, решить задачу: сила тяги автомобиля изменяетса за законом F=B+DS, где В=8Н D=5н/м Найти роботу сили на участке пути от S1=2м ...
Биология