Основные События гугенотских войн
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Основные События гугенотских войн
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1 марта 1562 герцог де Гиз напал на совершавших богослужение гугенотов в местечке Васси в Шампани. Было убито несколько десятков человек и ранено около 100 участников собрания. Триумвиры захватили Карла IX и королеву-мать в Фонтенбло и вынудили их отменить Январский эдикт. В марте 1563 лидеры гугенотов и католиков при посредничестве королевы подписали Амбуазский мир, гарантировавший кальвинистам свободу вероисповедания в ограниченном кругу областей и владений. Его условия в главном подтверждали Сен-Жерменский эдикт. В сентябре 1567 года принц Конде возобновил свой план похищения короля, на этот раз Карла IX, из Мо. Одновременно открыто объявили себя гугенотами жители Ла-Рошели и ряда других городов, а в Ниме произошла резня католических священников. В марте 1569 года принц Конде был убит при Жарнаке, и адмирал Колиньи принял командование силами протестантов от имени юных принцев —Конде-младшего и Генриха Наваррского. Несмотря на поражение при Монконтуре, он сумел соединиться с графом Монтгомери и овладеть Тулузой. В августе 1570 года король подписал Сен-Жерменский мир с существенными уступками гугенотам. По условиям мира королю Наваррскому была обещана рука сестры короля, Маргариты.
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