Основные события в области международных отношений 1815-1870 гг.Англия, Италия, Франция, Германское гос-во

798—1801 — Египетская экспедиция. 1799—1814 — правление Наполеона (в 1804 провозглашён императором; . В 1800—1812 годах Наполеон путём завоевательных походов создал всеевропейскую империю, а в Италии, Испании и других странах правили его родственники или ставленники. После поражения в России (см. Отечественная война 1812 г.) и очередного объединения антинаполеоновской коалиции держава Наполеона распалась. 1815 — Битва при Ватерлоо. 1814—1830 — период Реставрации, базировавшийся на дуалистической монархии Людовика XVIII (1814/1815-1824) и Карла X (1824—1830). 1830 — Июльская монархия. Революция свергает Карла X, власть переходит к принцу Луи-Филиппу Орлеанскому, к власти пришла финансовая аристократия. С конца XVIII века по 1814 год Италия — под французской оккупацией, на её территории были созданы зависимые от наполеоновской Франции государства, которыми управляли родственники или ставленники Наполеона. Венский конгресс 1814—1815 реставрировал в Италии феодально-абсолютистские монархиииталия 1820 — начало восстания в Неаполитанском королевстве, подавленного впоследствии австрийской интервенцией; После Венского Конгресса и Реставрации триколор(тут про флаг.) остался символом свободы и был использован в революционных движениях 1831 года и 1848 года.