Основные вопросы, которые изучает история 1800-1900 годов

Наполеоновские войны и кризис старого порядка в Европе; развитие новых социально-экономических отношений в обществе, основанных на новых демократических принципах; национально-освободительное и революционное движение; объединение Германии, имевшее огромное значение для Европы; развитие империализма; образование новых государств и модернизация старых традиционных обществ.