Основу формирования казахской народности составили племена европеоидного облик??: А)Гунны В)Барласы С)Андроновцы Д)Жалаиры Е)Мангыты?

История
Основу формирования казахской народности составили племена европеоидного облик??: А)Гунны В)Барласы С)Андроновцы Д)Жалаиры Е)Мангыты?
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Гость:
Основу формирования казахской народности составили племена андроновцев 
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