Основу культуры Японии и Китая составляет почтительность детей по отношению к родителям.Она включает официально признанные обязанности,такие,как уваже ние к родителям,беспрекословное повиновение им,забота об отце и ма...

Японцы, (Вообще в целом можно сказать - азиаты) очень уважают старших. Жалко, что не все российские дети уважают своих родителей. Русские дети очень вспыльчивы. Много самоубийц или же есть дети, которые переиграли компьютеры и могут убить своих родителей. Азиаты уважают взрослых людей. Всегда делают домашнюю работу во время, а русские дети набирают долгов. Азиаты всегда обращаются к старшим на ВЫ. Наши русские дети, конечно тоже обращаются к старшим на Вы, но когда взрослые поворачиваются спиной к ребенку то, дитя начинает кривляться, показывать языки или же покажет неуважительный жест (средний палец). Азиаты так не поступают. Они (азиаты) никогда не перебивают взрослых, когда они говорят. Наши дети же не помнят правила поведения. Раньше давным - давно, в Азии было очень жестокие наказания для детей и подростков. Сейчас же, наказания не такие суровые (Стандартные. Например, поставить ребенка в угол). И сейчас азиатские мамы практически "утапливают" своих детей в любви, но дети не смотря на мамину любовь, все равно не ставят себя выше всех и не выходят за нормы поведения. Наши русские дети в таком маленьком возрасте уже знают нецензурную лексику, убегают из домов и совершают безумные поступки. В 14 лет девочки уже рожают, становиться наркоманами, курильщиками или алкоголиками, не посещают учебное заведение. А потом живи с такими людьми в одной стране. Самому противно... Конечно же есть и плюсы у русских детей. Мы можем уступить место в общественном транспорте пожилому человеку. Помогать людям. Например, если кто-то, упал протянуть ему руку в знак помощи. Помогать любимой маме по дому. Выполнять домашнее задание. (ПОМНИТЕ! МЫ учимся ради себя!) И т.д... Думаю, что надо учить наших детей правилам поведения. с: