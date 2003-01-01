Особенности флора и фауна Урала

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Южный Урал в список 200 очагов высокого биологического разнообразия глобального значения. И это неудивительно, так как богатейшая биота этого региона формировалась под влиянием нескольких усиливающих друг друга факторов. Во-первых, Уральские горы — это географическая (и биогеографическая) граница между Европой и Азией, и вкладчиками в их биоразнообразие были обе части евразийского материка. Во-вторых, Южный Урал расположен на стыке лесной и степной зон, которые поставляют ему свои виды. В-третьих, как любая горная экосистема, Южный Урал характеризуется вертикальной поясностью, причем после Приполярного Урала это второй горный узел, изобилующий вершинами высотой более 1000 м. Высотная поясность Южного Урала включает типы растительности от степей и широколиственных лесов до горной тайги и горных тундр. При этом горные тундры региона отдалены от тундр Приполярного Урала на 500 км. Биоразнообразие повышается и асимметричностью климата Южного Урала: его западный склон имеет более мягкий климат за счет теплых и влажных масс атлантического воздуха, а восточный склон отличается большей сухостью и континентальностью, так как горы являются барьером на пути этих воздушных потоков. Уникальная природа Южного Урала с давних пор привлекает внимание исследователей. В XVIII веке ее изучали ученые плеяды М.В. Ломоносова (И.И. Лепехин, П.С. Паллас, И.П. Фальк и И.Г. Георги). В XIX веке эстафету приняли Х.Ф. Лессинг, Я.К. Нестеровский, А.А. Леман, Ю.К. Шелль, О.А. и Б.А. Федченко и др. В ХХ веке исследования продолжили К.Н. Игошина, Л.Н. Тюлина, И.М. Крашенинников и академик П. Л. Горчаковский, который внес особый вклад в изучение растительности высокогорий Южного Урала. Однако именитые исследователи смогли выявить далеко не все особенности природы этого труднодоступного региона. И потому изучение природы Южного Урала продолжается и в наши дни сотрудниками Института биологии УНЦ РАН и Башкирского государственного университета, а также учеными-энтузиастами научных отделов охраняемых природных территорий. (Мартыненко В.Б., Соломещ А.И., Жирнова Т.В. Леса Башкирского государственного природного заповедника: синтаксономия и природоохранная значимость. — Уфа: Гилем, 2003; Мартыненко В.Б, Ямалов С.М., Жигунов О.Ю., Филинов А.А. Растительность государственного природного заповедника «Шульган-Таш». — Уфа: Гилем, 2005; Водоохранно-защитные леса Уфимского плато: экология, синтаксономия и природоохранная значимость/ Под ред. А.Ю. Кулагина. — Уфа: Гилем, 2007; Флора и растительность Южно-Уральского государственного заповедника/ Отв. ред. Б.М. Миркин. — Уфа: Гилем, 2008.)