Особенности характера героев : Лиза Эраст. Например Лиза:1)Крестьянка.2)трудолюбив??я и т.д. По 15-20 примеров

Гость: Гость:

Лиза - красивая девушка: "...Лиза [...] не щадя редкой красоты своей..." "...Красота Лизы при первой встрече сделала впечатление в его сердце..."О внешности Лизы известно, что у нее голубые глаза и светлые волосы: "...быстро голубые глаза ее обращались к земле, встречаясь с его взором..." "...светлые Лизины волосы..."Лиза - девушка с грустной судьбой:"...воспоминание о плачевной судьбе Лизы, бедной Лизы..."Бедная Лиза живет в хижине с матерью: "...где-нибудь близ Лизиной хижины..." "...Саженях в семидесяти от монастырской стены, подле березовой рощицы, среди зеленого луга, стоит пустая хижина..."Возраст Лизы - 17 лет (на момент встречи с Эрастом): "...осталась после отца пятнадцати лет..." "...Прошло два года после смерти отца Лизина..." (Лиза встречает Эраста два года спустя после смерти отца, то есть в возрасте около 17 лет)Лиза - простая крестьянская девушка: "...Я крестьянка..."Бедная Лиза не умеет читать и писать:"Ах, для чего не умею ни читать, ни писать! Ты бы уведомлял меня обо всем, что с тобою случится, а я писала бы к тебе—о слезах своих!..."Лиза содержит свою больную мать, которую очень любит: "...Я люблю ее, – говорила она, – и хочу ей добра...""... старушка [...] молила бога, чтобы он наградил ее за все то, что она делает для матери...""... ты кормила меня своею грудью и ходила за мною, когда я была ребенком; теперь пришла моя очередь ходить за тобою..." Лиза - трудолюбивая девушка: "... старушка успела рассказать ему [...] об ее трудолюбии и нежности..." "...«Бог дал мне руки, чтобы работать, – говорила Лиза..." "...трудилась день и ночь – ткала холсты, вязала чулки, весною рвала цветы, а летом брала ягоды – и продавала их в Москве..."Лиза отлично ткет полотно и вяжет чулки: "...полотно, вытканное Лизой, и чулки, вывязанные Лизой, бывают отменно хороши и носятся долее всяких других..."Лиза - стеснительная девушка, она легко краснеет от смушения:"...Она показала ему цветы – и закраснелась..." "...еще более закраснелась и, потупив глаза в землю..."Бедная Лиза - робкая девушка: "...Ничего, матушка, – отвечала Лиза робким голосом..." "...И Лиза, робкая Лиза посматривала изредка на молодого человека..." "...в сию минуту восторга исчезла Лизина робость..."Лиза прекрасна и душой и телом: "...прекрасная, любезная Лиза..." "...прекрасные ландыши, сорванные руками прекрасной девушки, стоят рубля..." "..прекрасная душою и телом..."Бедная Лиза - честная девушка. Она продает ландыши по 5 копеек и отказывается брать за них рубль, когда ей его предлагают: "...Мне не надобно лишнего..." (слова Лизы)Лиза - услужливая, гостеприимная девушка: "... Услужливая Лиза, не дождавшись ответа от матери своей – может быть, для того, что она его знала наперед, – побежала на погреб..."Бедная Лиза - нежная девушка: "...в глазах нежной Лизы блестящую слезу любви.." "...я узнаю тебя, нежная Лиза!.." "...Лиза, не щадя своей нежной молодости..." Лиза - веселая девушка: "...просыпаясь вместе с птичками, ты вместе с ними веселилась утром..."У Лизы чистая, невинная душа: "...чистая. радостная душа светилась в глазах твоих...""...он любим, любим страстно новым, чистым, открытым сердцем...""...страстная дружба невинной души питала сердце его..."Лиза - неопытная, наивная девушка, которая многого не знает: "...Ты еще не знаешь, друг мой, как злые люди могут обидеть бедную девушку!.."Лиза влюбляется в Эраста всем сердцем:"...она, совершенно ему отдавшись, им только жила и дышала, во всем, как агнец, повиновалась его воле и в удовольствии его полагала свое счастие..." "...помни свою бедную Лизу, которая любит тебя более, нежели самое себя!.."Бедная Лиза слепо верит Эрасту, который в итоге предает ее и женится на другой. С горя Лиза бросается в пруд и погибает: