Особенности характера героев : Лиза Эраст. Например Лиза:1)Крестьянка.2)трудолюбив??я и т.д. По 15-20 примеров

Литература
Особенности характера героев : Лиза Эраст. Например Лиза:1)Крестьянка.2)трудолюбив??я и т.д. По 15-20 примеров
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лиза - красивая девушка: "...Лиза [...] не щадя редкой красоты своей..."  "...Красота Лизы при первой встрече сделала впечатление в его сердце..."О внешности Лизы известно, что у нее голубые глаза и светлые волосы: "...быстро голубые глаза ее обращались к земле, встречаясь с его взором..."  "...светлые Лизины волосы..."Лиза - девушка с грустной судьбой:"...воспоминание о плачевной судьбе Лизы, бедной Лизы..."Бедная Лиза живет в хижине с матерью: "...где-нибудь близ Лизиной хижины..."  "...Саженях в семидесяти от монастырской стены, подле березовой рощицы, среди зеленого луга, стоит пустая хижина..."Возраст Лизы - 17 лет (на момент встречи с Эрастом): "...осталась после отца пятнадцати лет..."  "...Прошло два года после смерти отца Лизина..." (Лиза встречает Эраста два года спустя после смерти отца, то есть в возрасте около 17 лет)Лиза - простая крестьянская девушка: "...Я крестьянка..."Бедная Лиза не умеет читать и писать:"Ах, для чего не умею ни читать, ни писать! Ты бы уведомлял меня обо всем, что с тобою случится, а я писала бы к тебе—о слезах своих!..."Лиза содержит свою больную мать, которую очень любит: "...Я люблю ее, – говорила она, – и хочу ей добра...""... старушка [...] молила бога, чтобы он наградил ее за все то, что она делает для матери...""... ты кормила меня своею грудью и ходила за мною, когда я была ребенком; теперь пришла моя очередь ходить за тобою..."  Лиза - трудолюбивая девушка: "... старушка успела рассказать ему [...] об ее трудолюбии и нежности..."  "...«Бог дал мне руки, чтобы работать, – говорила Лиза..."  "...трудилась день и ночь – ткала холсты, вязала чулки, весною рвала цветы, а летом брала ягоды – и продавала их в Москве..."Лиза отлично ткет полотно и вяжет чулки: "...полотно, вытканное Лизой, и чулки, вывязанные Лизой, бывают отменно хороши и носятся долее всяких других..."Лиза - стеснительная девушка, она легко краснеет от смушения:"...Она показала ему цветы – и закраснелась..."  "...еще более закраснелась и, потупив глаза в землю..."Бедная Лиза - робкая девушка: "...Ничего, матушка, – отвечала Лиза робким голосом..."  "...И Лиза, робкая Лиза посматривала изредка на молодого человека..."  "...в сию минуту восторга исчезла Лизина робость..."Лиза прекрасна и душой и телом: "...прекрасная, любезная Лиза..."  "...прекрасные ландыши, сорванные руками прекрасной девушки, стоят рубля..."  "..прекрасная душою и телом..."Бедная Лиза - честная девушка. Она продает ландыши по 5 копеек и отказывается брать за них рубль, когда ей его предлагают: "...Мне не надобно лишнего..." (слова Лизы)Лиза - услужливая, гостеприимная девушка: "... Услужливая Лиза, не дождавшись ответа от матери своей – может быть, для того, что она его знала наперед, – побежала на погреб..."Бедная Лиза - нежная девушка: "...в глазах нежной Лизы блестящую слезу любви.."  "...я узнаю тебя, нежная Лиза!.."  "...Лиза, не щадя своей нежной молодости..."  Лиза - веселая девушка: "...просыпаясь вместе с птичками, ты вместе с ними веселилась утром..."У Лизы чистая, невинная душа: "...чистая. радостная душа светилась в глазах твоих...""...он любим, любим страстно новым, чистым, открытым сердцем...""...страстная дружба невинной души питала сердце его..."Лиза - неопытная, наивная девушка, которая многого не знает: "...Ты еще не знаешь, друг мой, как злые люди могут обидеть бедную девушку!.."Лиза влюбляется в Эраста всем сердцем:"...она, совершенно ему отдавшись, им только жила и дышала, во всем, как агнец, повиновалась его воле и в удовольствии его полагала свое счастие..."  "...помни свою бедную Лизу, которая любит тебя более, нежели самое себя!.."Бедная Лиза слепо верит Эрасту, который в итоге предает ее и женится на другой. С горя Лиза бросается в пруд и погибает:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Какое наибольшее десятичное число можно записать одной цифрой в шестнадцатеричн??й системе счисления?
Ответить
География
В каких рельефообразующих процессах проявляется закон географической зональнос??и приведите примеры
Ответить
Английский язык
Как по английский ролик,шедевр,класс.
Ответить
Литература
Пожалуйста помогите!!! А. П. Чехов мальчики Выпиши из текста произведения устаревш??е слова. Объясни их значения.
Ответить
Математика
1,4,9,16...; 1,8,27,64...; 1,16,81 продолжите закономерности зарание спасибо
Ответить