Особенности кочевого скотоводства (виды скота, характеристика хозяйства, периодичность кочевания, прокорм скота)
История
Особенности кочевого скотоводства (виды скота, характеристика хозяйства, периодичность кочевания, прокорм скота)
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Обычно считают, что все, кто ведет подвижный образ жизни — кочевники. Такая точка зрения относит к кочевникам австралийских аборигенов, охотников и собирателей, американских конных охотников на бизонов. Это не совсем верно. К номадам можно отнести лишь скотоводов, основа хозяйства которых — производство, а не присваивание. Кочевое скотоводство — это особый вид производящей экономики, при котором преобладающим занятием является подвижное скотоводство, а большая часть населения вовлечена в периодические перекочевки. На территории Казахстана жители с древних времен занимались кочевым скотоводством. Постоянство маршрутов перекочевок описано древнегреческими учеными. Географ Страбон писал: «Они следуют за своими стадами, выбирая всегда местности с хорошими пастбищами; зимою в болотах около Меотиды, а летом на равнинах».
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