Особенности природы Восточной Сибири. Кратко.

Особенности природы Восточной Сибири. Кратко.

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Ответил Гость:
Характерна вечная мерзлота; Резко-континентальный климат; Преобладает тайга
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