Особенности рельефа бразилии(общий характер поверхности, основные формы рельеыа, преобладающие и максимальные высоты),полезные ископаемые

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Вдоль Атлантического побережья простирается прибрежная равнина, которая сильно сужается к Бразильскому нагорью и подходит близко к океану. Переход от равнины к нагорью постепенный, а в южных районах довольно резкий. Со стороны океана береговая равнина окаймлена песчаными пляжами, лагунами и болотами.Ширина равнины — от 80 км на юге до менее 16 км на севере. Гвианское нагорье занимает северную часть Бразилии.Обширное Бразильское нагорье занимает южную половину страны.Дальше вглубь страны простирается ряд массивных горных хребтов.в бассейне реки Парагвай простирается обширная впадина Пантанал.