Оставить рассказ от имени фараона,опираясь на следующие слова,жезл, плеть, правит??ль, слуга. Помогите пожалуйста дам 20 балов. Очень надо!!!
История
Оставить рассказ от имени фараона,опираясь на следующие слова,жезл, плеть, правит??ль, слуга. Помогите пожалуйста дам 20 балов. Очень надо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я правитель Египта мне подчиняются все кроме богов, в руках у меня жезл-символ власти.буду бить я своего слугу плетью если не сдаст дань!!
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