Осторожно нагревая чистую воду,можно повысить ещё температуру,например,до 110 градусов даже при нормальном атмосферном давлении. Почему же вода при этом не кипит?

Физика
Осторожно нагревая чистую воду,можно повысить ещё температуру,например,до 110 градусов даже при нормальном атмосферном давлении. Почему же вода при этом не кипит?
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Гость:
Температура кипения воды 100 градусов и нельзя повысить
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