Острый угол между диагоналями прямоугольника 60 градусов, меньшая его сторона 1,5 дм. Вычислить радиус окружности описанной около этого.

ABCD- прямоугольник, О - точка пересечения диагоналей прямоугольника. острый угол между диагоналями <AOB=60°(угол против меньшей стороны прямоугольника). диагонали прямоугольника в точке пресечения делятся пополам, => АОВ - равносторонний: АО=ОВ=АВ. по условию меньшая сторона прямоугольника АВ=1,5 дм =>R=1,5 дм - радиус окружности описанной около этого прямоугольника