Острый угол между диагоналями прямоугольника 60 градусов, меньшая его сторона 1,5 дм. Вычислить радиус окружности описанной около этого.
Острый угол между диагоналями прямоугольника 60 градусов, меньшая его сторона 1,5 дм. Вычислить радиус окружности описанной около этого.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
ABCD- прямоугольник, О - точка пересечения диагоналей прямоугольника. острый угол между диагоналями <AOB=60°(угол против меньшей стороны прямоугольника). диагонали прямоугольника в точке пресечения делятся пополам, => АОВ - равносторонний: АО=ОВ=АВ. по условию меньшая сторона прямоугольника АВ=1,5 дм =>R=1,5 дм - радиус окружности описанной около этого прямоугольника