Острый угол параллелограмма 60 градусов.Высота проведенная из вершины тупого угла делит противоположную сторону на 2 части 2 см и 5 см.Определить периметр параллелограмма.
Острый угол параллелограмма 60 градусов.Высота проведенная из вершины тупого угла делит противоположную сторону на 2 части 2 см и 5 см.Определить периметр параллелограмма.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Стороны параллелограмма- а=2+5=7, пусть сторона в=х, cos60°=2/x=0,5 x=2/0,5=4=в-вторая сторона, периметр Р=2(а+в)=2(7+4)=2*11=22-искомый периметр