осуществите цепочку превращений, срочно, 1) метан - ацителен - этилен - хлор этан - этанол - этаналь - уксусная кислота - метил ацетат 2) Этиловый э фир пропановой кислоты - этанол - хлор этан - бутан - углекислый г...
осуществите цепочку превращений, срочно, 1) метан - ацителен - этилен - хлор этан - этанол - этаналь - уксусная кислота - метил ацетат 2) Этиловый э фир пропановой кислоты - этанол - хлор этан - бутан - углекислый газ
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1. С2Н6 ==> С2Н4 + H2 2. C2H4 + Н2O = С2Н5ОН 3. C2H5OH ==> CH3CHO + H2 4. CH3CHO + 2Cu(OH)2 = CH3COOH + Cu2O + H2O 5. CH3COOH + C3H7OH = CH3COOC3H7 + H2O