Осуществить преобразования 1) H2-gt;BaH2-gt;Ba(OH)2-gt;BaCl-gt;HCl 2) Na-gt;Na2O-gt;NaOH-gt;Na2SO4-gt;H2SO4-gt;SO2 3) N2-gt;N2O5-gt;NHO3-gt;Al(NO)3-gt;Al(OH)3
Химия
Осуществить преобразования 1) H2-gt;BaH2-gt;Ba(OH)2-gt;BaCl-gt;HCl 2) Na-gt;Na2O-gt;NaOH-gt;Na2SO4-gt;H2SO4-gt;SO2 3) N2-gt;N2O5-gt;NHO3-gt;Al(NO)3-gt;Al(OH)3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ba + H2 = BaH2 BaH2 + 2H2O = Ba(OH)2 + 2H2 Ba(OH)2 + 2HCl = BaCl2 + 2H2O BaCl2 + H2SO4 = BaSO4 + 2HCl 4Na + O2 = 2Na2O Na2O + H2O = 2NaOH 2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + H2O 2H2SO4 + Cu = CuSO4 + SO2↑ + 2H2O 4NO2 + 4O3 = 2N2O5 + 5O2 N2O5 + H2O = 2HNO3 8Al + 30HNO3 (р.) = 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O Al(NO3)3 + 3NaOH = Al(OH)3 + 3NaNO3
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