Осуществить превращение: NaNO3gt;O2gt;CaOgt;Ca(OH)2 H2O2gt;H2Ogt;KOH KMnO4gt;O2gt;SO3gt;H2SO4
Химия
Осуществить превращение: NaNO3gt;O2gt;CaOgt;Ca(OH)2 H2O2gt;H2Ogt;KOH KMnO4gt;O2gt;SO3gt;H2SO4
Ответ(ы):
Гость:
NaNO3>O2>CaO>Ca(OH)2 2NaNO3=2NaNO2+O2 2Ca+O2+2CaO CaO+H2O=Ca(OH)2 H2O2>H2O>KOH 2H2O2=2H2O+O2 K2O+H2O=2KOH KMnO4>O2>SO3>H2SO4 2KMnO4=K2MnO4+MnO2+O2 S+O2=SO2 2SO2+O2=2SO3 SO3+H2O=H2SO4
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