Осуществить превращение, записав уравнение хим. реакции самостоятельно, укажите ??ип реакций и название полученных веществ: Na---Na2O---NaOH---Na2SO4---BaSO4 Тире это стрелки

Химия
Осуществить превращение, записав уравнение хим. реакции самостоятельно, укажите ??ип реакций и название полученных веществ: Na---Na2O---NaOH---Na2SO4---BaSO4 Тире это стрелки
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Гость:
Na+O2---Na2O2                                                                                              Na2O2+Na---Na2O                                                                                        Na2O+H2O---NaOH                                                                                      NaOH+H2SO4----Na2SO4+H2O                                                                   Na2SO4+BaCl---BaSO4+NaCl
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