Осуществить превращения: H2SO4-MgSO4-Na2SO4-BaSO4 Третье уравнение реакции напишите в пол??ом и сокращенном ионном виде
Химия
Осуществить превращения: H2SO4-MgSO4-Na2SO4-BaSO4 Третье уравнение реакции напишите в пол??ом и сокращенном ионном виде
Ответ(ы):
Гость:
1)H2SO4+MgO=MgSO4+H2O 2)MgSO4+2Na=Na2SO4+Mg 3)Na2SO4+BaCl2=BaSO4(осадок, стрелочка вниз)+2NaCl ионное: 2Na(+)+SO4(2-)+Ba(2+)+2Cl(-)=BaSO4+2Na(+)+2Cl(-) SO4(2-)+BA(2+)=BASO4
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