Осуществите цепочку превращений алкан - хлоралкан - алканол - алканаль - алканова?? кислота - алканат кальция - углекислый газ
Химия
Осуществите цепочку превращений алкан - хлоралкан - алканол - алканаль - алканова?? кислота - алканат кальция - углекислый газ
Ответ(ы):
Гость:
Рассмотрим цепочку на примере метана: CH4 +Cl2 =CH3Cl +HCl CH3Cl +Na(OH) =NaCl +CH3(OH) 2CH3(OH) +O2 =2CH(OH) +2H2O Данная реакция проводится при шестистах градусах на серебряном катализаторе. 5CH(OH) +2KMnO4 +3H2SO4 =H(COOH) +K2SO4 +2MNSO4 +3H2o
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