Осуществите цепочку превращений: SiO2—Na2SiO3—H2SiO3--SiO2--Si Рассмотрите реакцию №4 как ОВР и № 2 как ионного обмена

Химия

Осуществите цепочку превращений: SiO2—Na2SiO3—H2SiO3--SiO2--Si Рассмотрите реакцию №4 как ОВР и № 2 как ионного обмена

Автор: Гость