Осуществите цепочку превращений: SiO2—Na2SiO3—H2SiO3--SiO2--Si Рассмотрите реакцию №4 как ОВР и № 2 как ионного обмена
Химия
Осуществите цепочку превращений: SiO2—Na2SiO3—H2SiO3--SiO2--Si Рассмотрите реакцию №4 как ОВР и № 2 как ионного обмена
Ответ(ы):
Гость:
1)SiO₂ + Na₂O = Na₂SiO₃ 2) Na₂SiO₃ + 2HCl = H₂SiO₃↓ + 2NaCl 2Na ⁺ + SiO₃²⁻ + 2H⁺ + 2Cl⁻ = H₂SiO₃↓ + 2Na⁺ + 2Cl⁻ 2H⁺ + SiO₃²⁻ = H₂SiO₃↓ 3) H ₂SiO₃↓ =(t°↑ )= H₂O + SiO₂ 4) SiO₂ + 2Mg = 2MgO + Si вос-ль| Mg⁰ ⇒(-2e)⇒ Mg²⁺|2|ок-ние ок-ль | Si⁴⁺ ⇒(+4e)⇒ Si⁰ |1|вос-ние
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