Осуществите цепочку превращений: SiO2—Na2SiO3—H2SiO3--SiO2--Si Рассмотрите реакцию №4 как ОВР и № 2 как ионного обмена

Химия
Осуществите цепочку превращений: SiO2—Na2SiO3—H2SiO3--SiO2--Si Рассмотрите реакцию №4 как ОВР и № 2 как ионного обмена
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)SiO₂ + Na₂O = Na₂SiO₃ 2) Na₂SiO₃ + 2HCl = H₂SiO₃↓ + 2NaCl     2Na ⁺ + SiO₃²⁻ + 2H⁺ + 2Cl⁻ = H₂SiO₃↓ + 2Na⁺ + 2Cl⁻     2H⁺ + SiO₃²⁻ = H₂SiO₃↓ 3) H ₂SiO₃↓ =(t°↑ )= H₂O + SiO₂ 4) SiO₂ + 2Mg = 2MgO + Si     вос-ль| Mg⁰ ⇒(-2e)⇒ Mg²⁺|2|ок-ние     ок-ль  | Si⁴⁺ ⇒(+4e)⇒ Si⁰   |1|вос-ние
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Представьте число в виде десятичной дроби если возможно: 1 целых 5/6; 9/20; 2 целых 3/8; 4/15; 2/125; 3 целых 4/5; 5 целых 8/21 ; 61/600
Ответить
Математика
Запишите в виде натуральных чисел 1/2 млн
Ответить
Математика
Сократите дробь: 6/30 , 42/48 , 16/12
Ответить
Русский язык
Спишите и дополните запись назвав еще 3-4 города Казахстана составте предложение Астана Алматы Костанай Павлодар Караганда Петропавловск
Ответить
Русский язык
Удивительно разобрать по составу
Ответить